Американський політтехнолог Шкляров виїхав із Білорусі

Політтехнолог Віталій Шкляров, який напередодні вийшов із СІЗО, виїхав з Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на адвоката Шклярова Антона Гашинського.

«Слідство не закінчено, кримінальна справа не закінчена. Ми написали клопотання про дозвіл на виїзд, його задовольнили, тому Віталій поїхав зараз до сім'ї і поправити своє здоров'я після перенесеного коронавірусу», - розповів Гашинський.

Він наголосив, що отриманий дозвіл на виїзд - "це безумовно наслідок дзвінка Помпео". «Саме звільнення Віталія було основною метою і причиною дзвінка», - заявив Гашинський.

Читайте також: МВС Білорусі заявляє про затримання вчора понад 580 протестувальників

Адвокат запевнив, що Шкляров повернеться в Білорусь. «Віталій все ще під слідством і підпискою про нерозголошення», - сказав він.

Минулої суботи Олександру Лукашенку зателефонував держсекретар США Марк Помпео, якій закликав звільнити затриманого громадянина США Віталія Шклярова і дати йому можливість виїзду за кордон.

Шкляров був затриманий у липні, йому було висунуто обвинувачення в організації і підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок («справа Тихановського»). Сам політтехнолог заявляв, що не був консультантом Сергія Тихановського і ніколи не працював на нього.

Віталій Шкляров - уродженець Гомеля, він позиціонує себе як «американський, німецький і російський політичний консультант, політтехнолог, радник виборчих кампаній Барака Обами, Берні Сандерса, Ангели Меркель, Ксенії Собчак, Дмитра Гудкова».

Дружина Шклярова - громадянка США, вона працює в посольстві в Києві. У Шклярова у зв'язку з цим є американський диппаспорт.

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня в СІЗО КДБ Білорусі відбулася зустріч заарештованих опозиціонерів з Олександром Лукашенком, а 11 жовтня ввечері були звільнені двоє з них - бізнесмен Юрій Воскресенський і директор мінського офісу IT-компанії PandaDoc Дмитро Рабцевич, яким тримання під вартою було замінено на домашній арешт.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: belsat.eu