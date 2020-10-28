Трамп зменшив квоту на біженців до історичного мінімуму

Президент США Дональд Трамп зменшив квоту на прийом біженців до Сполучених Штатів Америки у 2021 фінансовому році до історично низьких 15 тисяч осіб.

Як передає Укрінформ із посиланням на dpa international, про це повідомили Білому домі.

Зазначається, що США готові захистити 4 тисячі громадян Іраку та 1 тисячу втікачів із Сальвадору, Гватемали та Гондурасу. Решта 10 тисяч місць залишаться для людей, котрі бояться гонінь за свої релігійні переконання чи політичну діяльність та подадуть заявку за Програмою прийому біженців до США (US Refugee Admissions Program).

Окремо вказується, що в рамках програми не прийматимуть біженців із регіонів з високим ризиком тероризму, включаючи Сомалі, Сирію та Ємен, за винятком тих прохачів притулку, які мають особливий гуманітарний статус.

Як наголосили в Державному департаменті США, скорочення квоти відбувається у зв’язку з необхідністю «поставити у пріоритет безпеку та добробут американців, особливо у світлі пандемії COVID-19».

Така квота на біженців є рекордно низькою з моменту запровадження програми у 1980 році.

Як повідомляв Укрінформ, у минулому фінансовому році Сполучені Штати встановили ліміт на прийом до країни 18 тисяч біженців.

Фото: Білий дім