Трамп заявив, що поступається популярністю Ісусу Христу

На передвиборчому мітингу у Гринвіллі, штат Північна Кароліна, президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю поступається Ісусу Христу.

Як передає Укрінформ, частина промови Трампа опублікована у Твітер.

"Дехто сказав мені днями: "Ви, беззаперечно, найвідоміша людина у світі". Я сказав: "Ні, не я"... Запитали: "Хто ж більш відомий?" Я відповів: "Ісус Христос", - сказав Трамп.

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Вибори у США пройдуть 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.

Фото: The White House