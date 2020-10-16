Трамп заявив, що поступається популярністю Ісусу Христу
Укрінформ
На передвиборчому мітингу у Гринвіллі, штат Північна Кароліна, президент США Дональд Трамп заявив, що за популярністю поступається Ісусу Христу.
Як передає Укрінформ, частина промови Трампа опублікована у Твітер.
"Дехто сказав мені днями: "Ви, беззаперечно, найвідоміша людина у світі". Я сказав: "Ні, не я"... Запитали: "Хто ж більш відомий?" Я відповів: "Ісус Христос", - сказав Трамп.
Вибори у США пройдуть 3 листопада, головними конкурентами на них є Дональд Трамп та Джо Байден.
Фото: The White House