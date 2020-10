Twitter розблокував обліковий запис Дональда Трампа

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У відео, опублікованому на сторінці @TeamTrump, йдеться про статтю видання New York Post, де містяться ймовірні подробиці ділових відносин Гантера Байдена з українською енергетичною компанією, а також сказано, що колишній віцепрезидент Джо Байден зустрічався з радником компанії.

На сторінці Трампа це відео оприлюднили з коментарем: "це повторне розміщення відео, яке Twitter не хоче, вам показувати".

"Джо Байден - брехун, який роками обдирає нашу країну", - говориться у відео.

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.



JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!



PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF