Twitter розблокував обліковий запис Дональда Трампа

Мережа Twitter розблокувала обліковий запис передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа після того, як тимчасово обмежила його функціонування, заявивши, що розміщене там відео з сином кандидата у президенти від Демократичної партії Джо Байдена порушує правила компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

У відео, опублікованому на сторінці @TeamTrump, йдеться про статтю видання New York Post, де містяться ймовірні подробиці ділових відносин Гантера Байдена з українською енергетичною компанією, а також сказано, що колишній віцепрезидент Джо Байден зустрічався з радником компанії.

На сторінці Трампа це відео оприлюднили з коментарем: "це повторне розміщення відео, яке Twitter не хоче, вам показувати".

"Джо Байден - брехун, який роками обдирає нашу країну", - говориться у відео.

We are back and we are re-posting the video Twitter doesn’t want you to watch.



JOE BIDEN IS A LIAR WHO HAS BEEN RIPPING OFF OUR COUNTRY FOR YEARS!



PASS IT ON. pic.twitter.com/pSWyycFrEF — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 15, 2020

Раніше компанія Twitter заявляла, що відео порушує правила щодо розміщення приватної інформації, додавши, що обліковому запису Трампа, можливо, доведеться видалити цю публікацію, щоб продовжувати своє функціонування.

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Як повідомлялося, Дональд Трамп розмістив на офіційній сторінці у Твіттері змонтоване відео, де його суперник-демократ Джо Байден начебто відтворює зі сцени пісню з нецензурними висловлюваннями у бік поліції.

Як відомо, у США триває президентська кампанія, безпосередні голосування заплановані на 3 листопада цього року.