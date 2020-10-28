У Раді Європи закликають припинити зловживання судовими позовами проти журналістів

У Раді Європи закликають посилити зусилля у боротьбі із поданням надмірної кількості судових позовів проти журналістів з метою перешкоджання діяльності та залякування представників ЗМІ.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, на цю проблему звертає увагу у своєму коментарі комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

«У деяких країнах окремі заможні й впливові особи застосовують показові судові позови з метою цензурування, залякування та здійснення надзвичайного тиску на критику. Ця проблема існує давно, але набула особливого посилення і розповсюдження останніми місяцями», - констатувала комісар з прав людини.

Міятович нагадала, що це негативне явище отримало назву «стратегічні позови проти участі у публічному житті» (Strategic Lawsuits against Public Participation, SLAPPs). Воно найбільше стосується журналістів, активістів, захисників.

Комісар РЄ навела приклади, що в країнах-членах Ради Європи щодо журналістів-розслідувачів можуть бути десятки і навіть більше сотні позовів, пов’язаних з професійною діяльністю.

Вона зазначила, що подання такої кількості судових позовів проти представників ЗМІ є зловживанням з боку заявників, спрямованим на блокування критики.

«SLAPPs є великою зростаючою загрозою для права на свободу висловлювань у багатьох країнах-членах Ради Європи. У загальному вимірі це також спотворює судову систему і верховенство права», - заявила Міятович.

Комісар РЄ з прав людини наголосила, що уряди, журналісти, правозахисники і громадянське суспільство повинні рішуче протистояти цій проблемі.