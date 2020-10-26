«Репортери без кордонів» закликають ООН утрутитися в ситуацію з журналістами в Білорусі

«Репортери без кордонів» звернулися до спеціального доповідача ООН з питань свободи слова Ірен Хан, спеціального доповідача ООН з питань катувань Нільса Мельцера та спеціального доповідача з прав людини в Білорусі Анаїс Марін із закликом засудити насильство над журналістами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на заклик, розміщений на сайті RSF.

Будь-які напади на працівників засобів масової інформації під час антиурядових протестів повинні розслідуватися незалежно, а винних треба переслідувати відповідно до міжнародних стандартів, йдеться у зверненні.

«З моменту офіційного затвердження президента Олександра Лукашенка на посаді, свобода преси в Білорусі зазнає масових нападів», - заявив керуючий директор RSF Крістіан Мір.

За його словами, спеціальні доповідачі ООН повинні зробити все від них залежне, щоб знову забезпечити безпечні умови праці для журналістів у Білорусі. Медіапрофесіонали повинні мати можливість вільно та незалежно повідомляти про події, що становлять суспільний інтерес, у будь-який час.

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Як повідомлялося, 9 серпня було оголошено, що Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах з понад 80% голосів. З цього моменту в республіці не припиняються демонстрації опозиції та її симпатиків. Влада затримує сотні людей, серед яких багато представників ЗМІ. Жителям країни також обмежують доступ до інформації, в тому числі в Інтернет.

Білорусь посідає 153 місце із 180 країн у списку свободи преси.