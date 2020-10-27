Вбивство учителя: суд у Франції визнав правомірним закриття мечеті
Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на рішення адміністративної судової інстанції, передає кореспондент Укрінформу.
Суд, зокрема, не виявив у діях місцевої влади, яка ухвалила рішення про закриття мечеті, ознак порушення основоположних свобод.
Скандал навколо релігійної установи виник, коли на її акаунті у соціальній мережі було розміщено відео з місця вбивства вчителя коледжу, якому ісламіст відтяв голову.
Тоді з вимогою закрити мечеть виступив міністр внутрішніх справ Франції.
Найбільша у регіоні мечеть Пантен закрита з 21 жовтня на шість місяців.
Як повідомлялося, 16 жовтня у передмісті Парижа був жорстоко вбитий радикальним ісламістом учитель коледжу Самуель Паті. У відповідь влада оголосила рішучу боротьбу з радикальним ісламізмом.
Фото: Stéphane Lagoutte. Myop pour Libéraiton