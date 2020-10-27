Вбивство учителя: суд у Франції визнав правомірним закриття мечеті

У Франції визнано правомірним рішення про закриття мечеті у департаменті Сена-Сен-Дені, що поблизу Парижа, з якої через соцмережі проводилася кампанія проти вчителя коледжу, вбитого ісламським радикалом.

Про це повідомляє Franceinfo з посиланням на рішення адміністративної судової інстанції, передає кореспондент Укрінформу.

Суд, зокрема, не виявив у діях місцевої влади, яка ухвалила рішення про закриття мечеті, ознак порушення основоположних свобод.

Скандал навколо релігійної установи виник, коли на її акаунті у соціальній мережі було розміщено відео з місця вбивства вчителя коледжу, якому ісламіст відтяв голову.

Тоді з вимогою закрити мечеть виступив міністр внутрішніх справ Франції.

Найбільша у регіоні мечеть Пантен закрита з 21 жовтня на шість місяців.

Як повідомлялося, 16 жовтня у передмісті Парижа був жорстоко вбитий радикальним ісламістом учитель коледжу Самуель Паті. У відповідь влада оголосила рішучу боротьбу з радикальним ісламізмом.

Фото: Stéphane Lagoutte. Myop pour Libéraiton