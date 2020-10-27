У містах Польщі п’ятий день поспіль проходять акції проти обмеження абортів

У десятках великих та малих міст Польщі п’ятий день поспіль тривають протести проти рішення Конституційного трибуналу країни про обмеження абортів.

Як передає кореспондент Укрінформу, у Варшаві та інших великих містах країни тисячі протестувальників блокували міські дороги, в результаті чого рух транспорту був максимально ускладнений.

У рамках акції “блокада”, яка відбувалася як у великих воєводських так і невеликих містах люди невеликими групами постійно ходили по пішохідних переходах, блокуючи таким чином рух. Зокрема, такі акції відбулися у Варшаві, Любліні, Щеціні, Познані, Кракові, Вроцлаві, Білостоці, Ополє, Кельце, Жешуві та багатьох інших містах країни. У різних містах це блокування міських доріг тривало від однієї до кількох годин.

У Варшаві біля одного з костелів у центрі міста відбулися сутички між протестувальниками і прихильниками радикальних націоналістичних сил.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський у понеділок застеріг, що масові демонстрації і відсутність соціальної дистанції можуть призвести зростання інфікування COVID-19.

За розпорядженням глави польського уряду військова жандармерія надасть допомогу поліції щодо гарантування безпеки і громадського порядку у Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, судді КТ Польщі 22 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту у той же день почали виходити на вулиці.

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Навіть до останнього рішення КТ Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Рішення КТ привітали, зокрема, президент Дуда, римо-католицька церква, консервативні організації.

Як відомо, вся Польща від суботи, 24 жовтня, перебуває у червоній зоні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це передбачає заборону на масові зібрання більше п'яти осіб.