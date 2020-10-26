Ердоган закликав турків бойкотувати французькі бренди

Президент Туреччини виступив із закликом не купувати французьких товарів.

Про це він заявив 26 жовтня в Анкарі, звертаючись до громадян країни, передає кореспондент Укрінформу.

«Я закликаю свою націю: так само, як звучать заклики не купувати турецькі товари у Франції, ніколи не робіть компліментів французьким брендам, не купуйте у них», - сказав Ердоган.

Він також звернувся до світових лідерів із закликом захищати іслам.

«Якщо у Франції відбувається переслідування мусульман, я звертаюся до керівників світу про змогу захистити його разом. В європейських країнах ми бачимо, що іслам та антимусульманська ворожість поширилася на суспільства, як чума», - сказав турецький лідер.

Ердоган також вказав на те, що за кордоном проживає 6 млн турків та підкреслив, що досягнення цілей в країнах, де проживають мусульманські общини, не є можливими, якщо їх «перетворюють на ворогів».

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Як повідомлялося, Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій після того, як Ердоган заявив, що Макрону «необхідно лікуватися у психіатра».

Зокрема, Ердогана обурила заява Макрона про необхідність стримування ісламу у Франції. Макрон її виголосив після вбивства у передмісті Парижа шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Убивцю застрелили неподалік від місця злочину, ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві й отримав у Франції статус біженця.

Після цього у Франції також заявили про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.

Фото: АА