Трамп висміяв Байдена, який назвав його Джорджем

Президент США Дональд Трамп цього понеділка публічно висміяв свого конкурента на президентських виборах Джо Байдена, який вчора щось переплутав і назвав його Джорджем.

Як передає Укрінформ, про це президент США та кандидат у президенти на прийдешніх виборах від республіканців зазначив на своїй сторінці у Твіттері.

«Джо Байден назвав учора мене Джорджем. Не зміг запам’ятати моє ім’я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв'ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це!», - написав Трамп на своїй сторінці.

Джо Байден обмовився під час онлайн-заходу зі збору коштів у неділю.

«У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа... Джорджа... Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!», - сказав Байден.

Як відзначають американські ЗМІ, Байден, вочевидь, переплутав Трампа з іншим республіканським президентом Джорджем Бушем-молодшим.

Не секрет, що виборчий штаб Дональда Трампа і особисто очільник США регулярно ставлять під сумнів здатність Байдена бути президентом, апелюючи до його похилого віку.

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп 24 жовтня проголосував на президентських виборах достроково, відвідавши виборчу дільницю у Флориді, де він зареєстрований як житель штату.

Як повідомлялося, Дональд Трамп та його виборчий штаб впродовж останніх місяців наголошують, що метод голосування поштою, який цього року в США виявився масовим через пандемію, є джерелом фальсифікацій. За даними соціологічних опитувань, цьому способу більшу перевагу віддають прихильники Демократичної партії, які також відповідально ставляться до правил носіння масок та соціального дистанціонування. Електорат республіканців здебільшого виявляє бажання голосувати особисто.

Основний день голосування на виборах президента США - 3 листопада. Від Республіканської партії кандидатом на найвищу посаду в країні є Трамп, від Демократичної партії - Джо Байден.

Фото: The White House