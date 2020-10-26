Обмеження абортів: у Польщі четвертий день тривають протести

У десятках міст Польщі, попри заборону у країні на масові зібрання у зв’язку з пандемією коронавірусу, четвертий день поспіль тисячі людей виходять на масові протести проти рішення Конституційного трибуналу (КТ) про обмеження абортів.

У неділю, крім партійних офісів правлячої партії “Право і Справедливість”, протести тривали також біля римо-католицьких костелів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Варшаві кілька тисяч осіб, переважно жінки, протестували біля митрополичої курії, згодом біля офісу католицької фундації "Ordo Iuris", яка ініціювала обмеження абортів, а також біля президентського палацу. Учасники демонстрації скандували гасла: “Моє тіло – моя справа”, “Думаю, відчуваю, вирішую”, “Свобода, рівність, аборт – на вимогу” та багато інших.

Протести відбуваються під лозунгами: “Це - війна”, “Революція є жінкою”, “Пекло жінок” та іншими. У багатьох містах маніфестанти протестували біля костелів і навіть в середині культових споруд під час проведення недільних богослужінь.

Подекуди це призвело до сутичок з поліцією, а також з представниками молодіжних націоналістичних організацій, зокрема Загальнопольської молоді чи Національного руху, які організували так званий громадянський захист костелів. Сутички протестувальників із поліцією відбулися у містах Катовіце та Познань.

Голова Конференції єпископату Польщі Станіслав Гондецький у відкритій заяві закликав у неділю демонстрантів висловлювати свій протест у рамках закону, не дозволяти собі вульгарних висловлювань, насилля і переривання богослужінь у костелах.

Під час протестів поліція через гучномовці закликала маніфестантів розійтися, оскільки у країні заборонені масові зібрання понад п'ять осіб, сотням людей виписали штрафи за гуртування у великих групах.

На протести поки що не відреагували перші особи – президент Анджей Дуда і глава уряду Матеуш Моравецький.

Головний санітарний лікар Польщі Вальдемар Краска закликав поляків утриматися від демонстрацій. За його словами, протести можуть стати “біологічною бомбою” і привести до ще більшого сплеску пандемії COVID-19.

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Як повідомляв Укрінформ, судді КТ Польщі 23 жовтня визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить Конституції. Це рішення обурило багатьох поляків, які на знак протесту у той же день почали виходити на вулиці.

Навіть до останнього рішення КТ Польщі польське законодавство у питаннях абортів було одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Рішення КТ привітали, зокрема, президент Дуда, римо-католицька церква, консервативні організації.

Як відомо, вся Польща від суботи, 24 жовтня, перебуває у червоній зоні у зв'язку з пандемією коронавірусу. Це передбачає заборону на масові зібрання понад п'ять осіб.

Фото: Agencja Gazeta