У Франції кількість інфікованих коронавірусом перевищила мільйон

У Франції від початку пандемії підтвердили понад мільйон випадків інфікувань коронавірусом.

Про це повідомляє Національне агентство громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксовано 42 032 нових випадки інфікувань коронавірусом; 184 особи померли від COVID-19.

Загалом від початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалися 1041 075 людей; сталося 34 508 летальних випадків.

Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах зі 101 діє режим комендантської години. 42 млн населення підпали під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.

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Такий режим стосується й найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.

Уряд Франції планує продовжити надзвичайний санітарний стан у зв’язку з пандемією до 16 лютого 2021 року.