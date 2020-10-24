У Нідерландах затримали човен із 300 кілограмами кокаїну

Поліція Нідерландів виявила 300 кг кокаїну на човні в порту Брескенс, ще 50 кг наркотиків знайшли у сумці, яку морем винесло на пляж.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

“Поліція виявила 300 кілограмів кокаїну в порту Брескенс. Наркотики були заховані у човні. Екіпаж, троє чоловіків, заарештовані. Човен та кокаїн вилучено”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що невдовзі після цього на пляжі в цьому ж таки регіоні було знайдено сумку приблизно з 50 кілограмами кокаїну. Правоохоронці підозрюють, що обидві знахідки пов’язані між собою.

У будинках трьох затриманих чоловіків проведено обшуки. Поліція продовжує розслідування.

Фото: nos.nl