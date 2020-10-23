У Польщі тривають демонстрації проти рішення КС про обмеження абортів

Рішення Конституційного суду Польщі про визнання неконституційним положення закону про можливість аборту, якщо у плода діагностували важку ваду чи невиліковну хворобу, викликало хвилю протестів по всій Польщі.

Як передає кореспондент Укрінформу, попри заборону масових зібрань у Варшаві кількістю понад 10 осіб у зв’язку з гострою фазою пандемії коронавірусу, напередодні ввечері на вулиці Варшави вийшли сотні людей, протестуючи проти рішення КС та влади країни.

Після оприлюднення рішення КС Польщі під будинком суду спонтанно почали збиратися люди, в основному жінки, які вирішили висловити свою незгоду з цим рішення і діями правлячої правоконсервативної Об’єднаної правиці. Вони тримали плакати з різними написами, зокрема “Маєте кров на тогах”, “Право має нас захищати”, і скандуючи гасла “Ганьба”, “Солідарність має нас захищати” та інші.

Демонстрації у Польщі проти обмеження абортів / Фото: Agencja Gazeta

Поліція через гучномовці інформувала про те, що масове зібрання є нелегальним у зв’язку необхідністю дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Демонстранти не розійшлися, а прийняли рішення піти колоною під партійний офіс правлячої партії “Право і Справедливість” (PiS). Близько 23-ї години кількасот маніфестантів прибули до офісу PiS на вулиці Новогродська. Поліція продовжувала інформувати, що зібрання є нелегальним, проте маніфестанти, які прибували, вирішили йти пікетувати будинок, де мешкає Качинський. Сотні маніфестантів з антиурядовими гаслами подолавши понад 5 км після опівночі дійшли до вулиці, де мешкає Качинський. Там дорогу їм перегородив кордон поліції, силовики через гучномовці закликали демонстрантів розійтися. При спробах пройти далі відбулися зіткнення з поліцією, силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Незадовго після цього протестувальники розійшлися, декларуючи бажання зібратися під будинком лідера правлячої партії наступного дня.

Читайте також: У Польщі обмежили право жінок на аборт

Спонтанні протести відбулися і в інших великих містах Польщі, зокрема Щеціні, Гданську, Познані та інших.

Як повідомлялось, судді КС РП визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини. Відтак, це положення у законі “Про планування сім’ї, захисту людського плоду й умов можливого переривання вагітності” від 1993 року суперечить Конституції.

Це рішення викликало схвалення у правоконсервативних організацій та партій і протести з боку організацій та партій лівоцентристського спрямування. Колишній президент Євроради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав вкидання теми аборту в епіцентрі пандемії коронавірусу “політичною підлістю”. Лідер найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” Борис Будка зазначив, що Ярослав Качинський “намагається зробити польським жінкам пекло”.

Навіть до останнього рішення КС Польщі польське законодавство у питаннях абортів є одним з найконсервативніших в Європі. Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

У Польщі в останні дні спостерігається значний сплеск інфікування (понад 12 тис.) та смертності від COVID-19 (понад 130 випадків). Відтак, половина Польщі та більшість великих міст опинилися у червоній зоні із значними обмеженням, зокрема, і на масові зібрання. Уряд Польщі в п’ятницю планує оголосити чергові обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.