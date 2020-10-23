Кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 42 мільйонів

Станом на ранок 23 жовтня в світі зареєстровано 41 994 434 випадки коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, зафіксовано 1 142 744 летальні випадки й 31 187 227 людей одужали.

За цю добу було зафіксовано вже 26 847 нових випадків коронавірусу, зокрема 16 746 у Бельгії і 6 612 у Мексиці. Від ускладнень померло ще 577 осіб, з них 479 - у Мексиці.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу у світі - 8 661 651, в Індії - 7 761 312, а в Бразилії - 5 332 634.