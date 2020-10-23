Штати ввели санкції проти високих чинів «Хезболли»

Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти двох високопоставлених членів центральної ради «Хезболли».

Про це офіційно заявило міністерство фінансів США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Високопосадовці «Хезболли» несуть відповідальність за розробку і здійснення руйнівної та насильницької програми цієї терористичної організації проти інтересів США та наших партнерів по всьому світу», - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучін.

Він уточнив, що санкції запроваджуються проти Набіла Каука, представника виконавчої ради «Хезболли», яка контролює соціальну та економічну активність організації. Крім того, під обмеження потрапив Хассан аль-Багдаді, відомий своєю участю в політичних заходах «Хезболли» та виступами від її імені.

Нагадаємо, «Хезболла» є шиїтським парамілітарним угрупованням, що базується в Лівані. Її визнали терористичною організацією США, Канада, Ізраїль та низка інших впливових держав.