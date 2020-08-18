Трибунал в Гаазі визнав члена "Хезболли" винним у вбивстві експрем’єра Лівану

У вівторок, 18 серпня, Спеціальний трибунал з питань Лівану у Гаазі визнав члена екстремістського угруповання «Хезболла» винним у змові з метою вбивства колишнього прем’єр-міністра Лівану Рафіка аль-Харірі в Бейруті 2005 року.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

Спеціальний трибунал судив заочно чотирьох членів угруповання. Судові слухання почалися у 2014 році.

Прокурори базували своє звинувачення переважно на даних мобільних телефонів, які організатори нападу ймовірно використовували для його планування та втілення вбивства ліванського прем'єра.

Судді дійшли висновку, що «переконані поза розумним сумнівом» на основі доказів, що головний відповідач у справі, Салім Джаміль Айяш, мав «один із шести мобільних пристроїв, які використовувала команда нападників», і визнали його винним у здійсненні терористичного нападу та вбивстві.

Разом з тим трибунал виправдав ще трьох людей, яких підозрювали в пособництві, за браком доказів.

Де перебувають Айяш та інші відповідачі – Хасан Хабіб Мергі, Хусейн Хасан Онеіссі та Ассад Хасан Сабра – невідомо.

«Докази також вказують на те, що пан Айяш мав зв’язки із «Хезболлою», – заявила суддя Мішлін Брейді, зачитуючи саммарі вироку суду. Обсяг повного викладення вироку займає 2 600 сторінок.

Водночас судді не знайшли доказів того, що керівництво угруповання «Хезболла», яку підтримує Іран, а також сирійський уряд були причетні до нападу в Лівані 14 лютого 2005 року.

Колишнього прем’єр-міністра Лівану Рафіка аль-Харірі вбили 14 лютого 2005 року, влаштувавши на шляху його автоколони потужний вибух, у якому загинула ще 21 людина, а 226 людей були поранені.

Харірі, суніт, підтримував заклики до Сирії вивести свої війська, які перебували в Лівані з 1976 року після початку громадянської війни в країні.

Через місцеве й міжнародне обурення нападом на Харірі просирійський уряд Лівану мусив відступити, а Сирія, яка підтримувала "Хезболлу", вивести війська з Лівану.

Угруповання і Дамаск заперечували причетність до нападу.

У наступні роки син Харірі Саад очолив антисирійський прозахідний політичний рух і три терміни перебував на посаді прем’єр-міністра. Він був присутній при оголошенні вироку.

При цьому ще до того, як судді зачитали вердикт, президент Лівану Мішель Аун заявив, що з моменту вбивства пройшло 15 років, і «правосуддя після такого довгого періоду – вже не правосуддя».

Спеціальний трибунал у справі Лівану, який базується на околиці Гааги в Нідерландах, був створений на прохання Лівану 2007 року резолюцією Ради безпеки ООН із метою розслідувати вбивство Рафіка аль-Харірі і покарати винних.

Фото: EPA