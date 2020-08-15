Штати привітали рішення Литви визнати

Штати привітали рішення Литви визнати "Хезболлу" терористичною організацією

Укрінформ
Державний департамент Сполучених Штатів привітав рішення уряду Литви визнати екстремістське угруповання "Хезболла" терористичною організацією.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"Литва демонструє справжнє лідерство в Європі та в межах Європейського союзу, визнавши всю організацію "Хезболла" терористичною та заборонивши пов’язаним із нею особам доступ на свою територію", – йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства США.

У Держдепартаменті нагадали про аналогічне рішення Німеччини, ухвалене 30 квітня. Таке визнання, згідно з позицією Вашингтона, показує, що немає різниці між "воєнним" та "політичним" крилами угруповання.

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США закликають інші держави-члени Євросоюзу підтримати цю ініціативу як на національному рівні, так і на рівні всього блоку, щоб «не дозволити членам «Хезболли» та тим, хто підтримує їх фінансово, діяти у своїх країнах». Державний департамент звинувачує угруповання в збройних нападах на території Європи, Південної та Північної Америк, а також на Близькому Сході.

"У Лівані "Хезболла" підважує суверенітет та управління, намагаючись захистити своє озброєння та фінанси коштом ліванського народу. У "Хезболли" не може бути ролі в конструктивному громадянському суспільстві, тож литовці заслуговують на повагу за цей важливий крок в подальшому запобіганні активності "Хезболли" в Європі", – зазначають у Держдепартаменті.

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Нагадаємо: Литва визнала "Хезболлу" терористичною організацією 13 серпня.

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