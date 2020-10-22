Влада Іспанії заявляє, що ситуація із COVID-19 вийшла з-під контролю

Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що поширення пандемії COVID-19 у деяких регіонах країни стало неконтрольованим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Вчора Іспанія стала першою західноєвропейською країною, в якій зафіксували 1 мільйон випадків хвороби COVID-19. Кількість загиблих унаслідок пандемії в країні наразі становить 34 366 осіб.

Міністр охорони здоров’я Іспанії в четвер описав другу хвилю коронавірусу, що охопила країну, як "неконтрольовану". За його словами, уряд наразі обмірковує, чи варто услід за Францією та іншими європейськими країнами запроваджувати комендантську годину.

«Друга хвиля - це реальність. У багатьох районах нашої країни епідемія вийшла з-під контролю», - заявив Ілла.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 жовтня у світі зареєстровано 41 484 634 випадки коронавірусу, зокрема 1 136 335 летальних, одужали 30 910 879 людей.