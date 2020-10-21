Міністр охорони здоров'я Німеччини захворів на COVID-19

У міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана результат тесту на коронавірус виявився позитивним.

Це підтвердили в пресслужбі відомства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У середу вранці Шпан узяв участь у засіданні уряду. Після отримання результату тесту, який він зробив після появи симптомів застуди протягом дня, міністр негайно пішов на домашній карантин.

Інших членів кабінету, зокрема і канцлера Ангелу Меркель, поінформовано про це.

За інформацією МОЗ, Шпан на засіданні уряду був у масці, всі учасники дотримувалися дистанції, тому було вирішено, що немає потреби відправляти всіх урядовців на карантин.

Шпан став першим членом німецького уряду, який заразився коронавірусом.

До цього на домашньому карантині побували через контакти з хворими канцлер Ангела Меркель, міністри закордонних справ Гайко Маас і економіки Петер Альтмаєр, однак у них інфікування не було підтверджено. А федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр перебуває в ізоляції з минулої суботи. З понеділка вдома залишається і міністр праці Губертус Гайл.

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За інформацією Інституту Роберта Коха, в Німеччині з початку пандемії підтверджено 380 762 випадки інфікування, з них за останню добу 7 595.

За даними Worldometer, у світі виявлено 41 304 705 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 133 003 летальні, одужали 30 785 112 осіб.

Фото: DPA