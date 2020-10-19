Гройсман пішов на самоізоляцію через коронавірус у дружини та сина

Колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що з минулого тижня його дружина і син хворіють на коронавірус, тож політик наразі перебуває на самоізоляції.

Про це він написав у Фейсбуці.

"Дорогі друзі! На жаль, з минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки. Це трошки згодом. Розумію, що сьогодні наша родина переживає все те, що переживають десятки тисяч українських родин. Але сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб ми приділили увагу, турботу і свою любов тим, хто захворів, кому сьогодні важко. Важливо бути з ними поруч. Тому я прийняв рішення залишитись разом зі своєю дружиною, зі своїм сином вдома, і ми разом будемо проходити це випробування", - зазначив Гройсман.

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Він також побажав усім хворим швидкого одужання. "І зрозуміло, що ця хвороба робить людей не тільки хворими, а ще й одинокими. Тому що в них є обмеження, до них не можна підходити. Тому давайте, якщо в нас є така можливість, будемо поряд зі своїми рідними, близькими, друзями. Зі всіма, хто хворіє і потребує нашої підтримки. І також підтримки українських лікарів. Їм сьогодні і фізично, і морально важко. Але я знаю, що ми, українці, сильні і ми все пройдемо гідно. Тому всім успіхів та міцного здоров’я!" - підсумував експрем'єр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 жовтня лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.