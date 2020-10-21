Пентагон анонсував дві ініціативи, які допоможуть стримувати Китай та Росію

Про це він заявив під час онлайн-конференції, організованої в вівторок аналітичним центром "Атлантична рада", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я хотів би поділитися з вами про недавно запроваджені дві ініціативи, які допомагатимуть нам: перша – це введення абсолютно нового Керівництва щодо розвитку альянсів та партнерських відносин (GDAP), а друга має назву Модернізація торгівлі у сфері оборони", - зауважив глава Пентагону.

За його словами, просування цих ініціатив сприятиме підтриманню порядку у світі та розвитку продажів американської продукції оборонного призначення. Крім того, це допоможе "посилити потенціал та можливості країн-однодумців, а також сприяти сумісності дружніх військ".

У цьому зв'язку Еспер згадав про Китай та Росію, підкресливши, що вони також об'єднують навколо себе альянси, яким теж треба протистояти гуртом.

"Сьогодні наша глобальна плеяда союзників та партнерів залишається міцною силою, з якою наші противники та вороги просто не можуть зрівнятися. Насправді в Китаї та Росії, мабуть, менше десяти союзників разом узятих", - зауважив міністр оборони США.

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Водночас, за його словами, це не означає, що не потрібно підтримувати свою перевагу. Крім того, він підкреслив необхідність конкурувати з Китаєм і РФ, які прискорюють модернізацію своїх сил та озброєнь, у тому числі оборонного виробництва на експорт.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок глава Пентагону заявив, що Вашингтон продовжує вважати Китай та Росію головними противниками – відповідно до Стратегії національної оборони США. У цьому зв'язку він наголосив, що Пекін і Москва намагаються розхитати згуртованість країн та інституцій, критично важливих для безпеки США, в тому числі НАТО.