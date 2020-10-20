Німеччина проведе зустріч щодо клімату з країнами Східного партнерства

Міністр охорони навколишнього середовища ФРН Свен’я Шульце у рамках німецького головування в Раді ЄС проведе у четвер, 22 жовтня, зустріч з колегами з країн Східного партнерства.

Зустріч, як повідомляє кореспондент Укрінформу пройде в Люксембурзі, заявили в німецькому екологічному відомстві.

Україна, Азербайджан, Вірменія, Грузія та Молдова будуть представлені відповідними міністрами. Білорусь через санкції - керівником управління.

Йтиметься про виконання Паризької кліматичної угоди та важливі питання, що стосуються охорони навколишнього середовища та клімату. Однією з тем стане питання про те, як після пандемії можна використати допомогу на відновлення, щоб вона також робила внесок у досягнення цілей «кліматичної нейтральності».

У німецькому міністерстві запевняють, що уважно поставилися до проведення заходу в умовах пандемії, і обіцяють забезпечення необхідних гігієнічних норм у приміщенні люксембурзького парламенту, де проходитиме зустріч.