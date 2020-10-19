Польща готується до 20 тисяч хворих COVID-19 на добу

У Польщі прогнозують збільшення удвічі через кілька днів кількості інфікованих коронавірусом: з 8-9 тис. на сьогодні до 15-20 тисяч наприкінці тижня.

Про це під час пресконференції у Варшаві в понеділок заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство охорони здоров’я готується до всіх можливих сценаріїв, навіть найгірших, зокрема, 15-20 тисяч нових заражень ще на цьому тижні”, - заявив Недзельський.

Міністр зазначив, що в боротьбу з COVID-19 має включитися приватна медицина. За його словами, до середи буде підготовлено перелік приватних шпиталів, які також будуть зобов’язані створити місця для пацієнтів, інфікованих коронавірусом.

Недзельський підкреслив, що у всіх 16-ти воєводських містах буде розгорнуто тимчасові шпиталі, чим у значній мірі займуться міністерства національної оборони та МВС Польщі.

Міністр повідомив, що станом на сьогодні в Польщі підготовлено близько 15 тис. ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом, з яких станом на сьогодні зайнято 60%.

Глава МОЗ Польщі поінформував, що військовослужбоці замінять медперсонал в мобільних пунктах проведення тестів на COVID-19.

Недзельський також закликав поляків відмовитися від масового відвідування кладовищ на день всіх святих 1 листопада, що є традицією в Польщі. Він зазначив, що кладовища не закриватимуть для відвідувачів, але попросив розтягнути відвідування на кілька днів.

За останню добу в Польщі зафіксовано 7482 нових випадків інфікування COVID-19, померла 41 особа.

Як інформувало агентство, на Національному стадіоні у Варшаві, де розпочинався чемпіонат Європи з футболу 2012 року, цього тижня розгорнуть тимчасовий шпиталь на 500 місць для пацієнтів з COVID-19.

За даними Worldometer, в світі зареєстровано 40 323 564 випадки коронавірусу, зокрема 1 118 831 летальний, одужали 30 135 195 осіб.