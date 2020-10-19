Чому в Японії мало випадків заражень коронавірусом?

Знаєте, чому в 128-мільйонній Японії лише 419 нових активних випадків на день?

Тому що 83,6% населення вдягають маски, коли близько спілкуються з іншими, 87% миють руки, коли приходять додому, і 50,8% не ходять у місця, де масові зараження можуть відбуватися або є більш імовірними.

Але це не все. Японці справді дивні. Їхні суперкомп’ютери не криптовалюту майнять, а використовуються для моделювання шляхів найбільш імовірного зараження, наприклад, коли ви вчотирьох у ресторані, і створення спеціальних прозорих масок-щитків на обличчя (ні, не таких, як продають в "Епіцентрі"), які реально перекривають шлях вірусу і можуть використовуватися у школах, ресторанах і таке інше.

І ще. Як з’ясувалося, вологість може зменшувати ймовірність зараження, якщо немає можливості провітрювати приміщення. Якщо вологість 60% і вище, то ймовірність зараження вдвічі менша, ніж коли вологість 30% і менша. Але вентиляція приміщення – найкращий варіант. Це теж суперкомп’ютер прорахував.

Сергій Корсунський

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