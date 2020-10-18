«Протикарантинний» мітинг у Празі переріс у сутички з поліцією
Влада жорстко засудила поведінку протестувальників, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш написав у Твіттер, що він «у шоці від того, наскільки егоїстичними є деякі громадяни», які не виконують урядових заходів, спрямованих на попередження поширення COVID-19. Міністр внутрішніх справ Ян Гамачек зі свого боку заявив, що підтвердилися його побоювання, що деякі радикально налаштовані фанати зловживатимуть акцією протесту для того, щоб влаштувати бійку з поліцією.
Zakročující pořádkové jednotky policie na Staroměstském náměstí.#policepha pic.twitter.com/HyOMkzfjIv— Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020
Поліція спробувала припинити демонстрацію на підставі того, що кількість учасників перевищила дозволену в 500 разів. Більшість з понад 2 тисяч учасників не дотримувались обмежень. Деякі протестувальники нападали на охоронців порядку, ті у відповідь застосували водомети. Щонайменше 20 осіб отримали травми. Затримані мінімум 50 фанатів.
За даними МОЗ ЧР, у республіці зафіксовано з початку пандемії 171 487 випадків інфікування, з яких за останню добу - 8712.
Фото: ČTK, Твіттер