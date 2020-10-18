У Болівії - президентські вибори

У Болівії сьогодні відбуваються президентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Сьогоднішнє голосування - це повторне проведення минулорічних виборів та спроба відновити демократичний устрій у Болівії.

Головними претендентами на посаду очільника держави є ексміністр економіки Луїс Арсе та колишній президент Карлос Меса.

Напередодні голосування Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав болівійців поважати виборчий процес і його підсумки.

Вищий виборчий суд Болівії оголосив у суботу, що не повідомлятиме про попередні підсумки голосування до остаточного підрахунку голосів, аби уникнути невизначеності, що виникла після минулорічного голосування.

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Щоб перемогти у першому турі, кандидатові потрібно здобути понад 50% голосів або 40% з перевагою щонайменше у 10 відсоткових пунктів над кандидатом, який посів друге місце. При необхідності відбудеться другий тур голосування, він запланований на 28 листопада.

Вибори у Болівії переносилися вже двічі через пандемію коронавірусу.