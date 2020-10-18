У Таїланді четвертий день поспіль тривають протести

У неділю тисячі демонстрантів вийшли на велику магістраль у столиці Таїланду Бангкоку з плакатами на підтримку заарештованих активістів, які потрапили за ґрати впродовж кількох днів протестів проти уряду та монархії в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

З 16:00 за місцевим часом тисячі людей вийшли на основну транспортну магістраль Бангкоку, скандуючи "Звільніть наших друзів". В руках вони тримають плакати, на яких зображені заарештовані активісти.

Protesters will sit on Asok Road at Asok intersection as the rally against the government continues. #BangkokPost #Thailand #politics #WhatsHappeninglnThailand pic.twitter.com/D3nWJSHJgP — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 18, 2020

Десятки протестувальників заарештовані після того, як у середу демонстранти оточили королівський кортеж та привітали продемократичним вітанням королеву Сутіді.

Уряд відреагував на протести запровадженням надзвичайних заходів; заборонив збиратися більш ніж чотирьом особам та провів арешти лідерів протесту, учасники якого закликають і до відставки прем'єр-міністра країни Праюта Чан-Оча.

Тайська поліція застосувала водомети проти беззбройних демонстрантів у п'ятницю в центральному районі Бангкоку, що викликало обурення у суспільстві.

Як повідомлялося, тайський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану для протидії великим і переважно мирним протестам у столиці країни.

Напередодні у тайській столиці спалахнули протести проти монархії та уряду, під час яких сотні демонстрантів побилися з поліцією, кілька десятків осіб були затримані.

Протестувальники вимагають ухвалення нової конституції та відставки прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча. Вони також закликали скоротити повноваження монархії, порушуючи давнє табу на критику королівської родини, яку багато людей все ще шанують.

Фото: bangkokpost.com