З інтернетом у Мінську - знову проблеми

У білоруській столиці до початку заявленого Партизанського маршу протестувальників виникли традиційні у подібних випадках проблеми з мобільним інтернетом, сайти і месенджери можуть не відкриватися.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Tut.by

Уточнюється, що «труднощі стандартні: зв'язок LTE не працює, через 3G завантаження даних також не відбувається». Через це інтернет-сторінки можуть відкриватися із запізненням (чекати доводиться по декілька хвилин), або не відкриватися зовсім. З месенджерами, відповідно, проблеми аналогічні - повідомлення можуть не надсилатися і не надходити, медіафайли - не завантажуватися.

Схожі проблеми з мобільним інтернетом у Мінську постійні під час масових протестних акцій по неділях. Оператори в таких випадках заявляють, що «доступ обмежувався в рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами».

У неділю, 18 жовтня, в Білорусі відбудеться акція протесту. Цього разу вона називається Партизанський марш. Його маршрут опубліковано у ТГ-каналі NEXTA о 11:52. Маршрутом вже розставлено силовики та спецтехніка, не працюють на вхід і вихід 6 станцій метро.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.