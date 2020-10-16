Мінські силовики пообіцяли «гуманно» застосувати зброю до «гострокопитних» протестувальників

Мінські силовики пообіцяли «гуманно» застосувати зброю до «гострокопитних» протестувальників

Укрінформ
До протестувальників, які активно чинять опір правоохоронним органам під час несанкціонованих акцій протесту, може бути "гуманно" застосована зброя, в тому числі вогнепальна.

 Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад.

"Ми, звичайно ж, гуманно застосуємо зброю до них (протестувальників - ред.), в тому числі і вогнепальну. І найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо", - сказав начальник головного управління боротьби з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі (ГУБОЗіК) Микола Карпенков.

Читайте також: США попереджають про особисту відповідальність за використання летальної зброї у Білорусі

Цю заяву він зробив в ефірі телеканалу "Білорусь 1" в п'ятницю. Карпенков уточнив, що зброя буде застосовуватися, якщо протестувальники почнуть чинити активний опір. Глава ГУБОЗіК погрожує, що по будь-кому, хто підніме руку з заточкою на співробітника правоохоронних органів, "буде застосовано вогнепальну зброю". "Я бачив всі вибори, всі протестні маси, які були у 2001, 2006 і 2010 і 2015 роках. Таких аморальних і цинічних осіб, які беруть участь в цьому русі, я ніколи не зустрічав", - сказав Карпенков.

У Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти результатів виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Олександр Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою результати виборів, вважають їх сфальсифікованими.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Канада ввела санкції проти 31 білоруського чиновника

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: people.onliner.by

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-