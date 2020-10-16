Мінські силовики пообіцяли «гуманно» застосувати зброю до «гострокопитних» протестувальників

До протестувальників, які активно чинять опір правоохоронним органам під час несанкціонованих акцій протесту, може бути "гуманно" застосована зброя, в тому числі вогнепальна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад.

"Ми, звичайно ж, гуманно застосуємо зброю до них (протестувальників - ред.), в тому числі і вогнепальну. І найнебезпечніших "гострокопитних" ми з вулиці приберемо", - сказав начальник головного управління боротьби з оргзлочинністю і корупцією МВС Білорусі (ГУБОЗіК) Микола Карпенков.

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Цю заяву він зробив в ефірі телеканалу "Білорусь 1" в п'ятницю. Карпенков уточнив, що зброя буде застосовуватися, якщо протестувальники почнуть чинити активний опір. Глава ГУБОЗіК погрожує, що по будь-кому, хто підніме руку з заточкою на співробітника правоохоронних органів, "буде застосовано вогнепальну зброю". "Я бачив всі вибори, всі протестні маси, які були у 2001, 2006 і 2010 і 2015 роках. Таких аморальних і цинічних осіб, які беруть участь в цьому русі, я ніколи не зустрічав", - сказав Карпенков.

У Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти результатів виборів президента, які пройшли 9 серпня. Переможцем оголошено чинного главу держави Олександр Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Учасники акцій не визнають оголошені владою результати виборів, вважають їх сфальсифікованими.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: people.onliner.by