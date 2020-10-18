У Мінську закрили шість станцій метро
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал метрополітену.
"О 13:15 18 жовтня для гарантування безпеки пасажирів на вхід та вихід закриті станції метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немига», «Першотравнева» і «Пролетарська». Потяги проходять без зупинки на згаданих станціях. Метрополітен приносить вибачення за тимчасові незручності", - наголошується у повідомленні.
Як відомо, у неділю деякі станції метро в Мінську вже традиційно закривають у зв'язку з акціями протесту на вулицях міста і активністю силовиків.
Як повідомляв Укрінформ, до Мінська, де незабаром розпочнеться акція протесту «Партизанський марш», стягується спецтехніка і силовики.
У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.
Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.
Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.
Фото: wikipedia.org