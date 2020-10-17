На затриманих у Мінську журналістів завели справи

Щодо затриманих сьогодні у Мінську журналістів розпочато адміністративний процес.

Як передає Укрінформ з посиланням на NEXTA, про це заявив представник пресслужби ГУВС Мінміськвиконкому Роман Лашкевич.

Раніше він заявляв, що журналісти були затримані, та доставлені в одне з територіальних РУВС для розгляду та перевірки документів.

Як повідомлялося, сьогодні у Мінську під час протестних маршів жінок і студентів було затримано 21 людину.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тис. осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: EPA-EFE