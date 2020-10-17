Протести у Мінську: сьогодні затримали понад 20 осіб

У Мінську під час протестних маршів затримали 21 людину, серед них є журналісти.

Як передає Укрінформ, список затриманих оновлюється на сайті правозахисної організації «Весна».

Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів.

Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося два марші - традиційний жіночий, який цього разу обійшовся без затриманих, і студентський.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тис. людей, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY