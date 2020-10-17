У Мінську проходять марші жінок і студентів, почалися затримання

У Мінську в суботу 17 жовтня проходять традиційний протестний жіночий марш, а також студентський «Марш молодості», почалися перші затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі Nexta.

Як зазначає видання, колона жінок, що протестують, дійшла до Академії Наук і рушила далі, там поки обходиться без затримань.

А ось 10 учасників студентського маршу вже затримали - на перехресті Незалежності і Козлова.

Крім того, були затримані фотокореспондент порталу TUT.BY Вадим Замировський, кореспондент TUT.BY і БелаПАН Всеволод Зарубін, журналістка Onliner Дарина Спевак, а також кореспондент РІА «Новини».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Читайте також: Влада Білорусі оголосила Тихановську в міждержавний розшук

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий строк. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY