У Мінську затримали понад 40 протестувальників - правозахисники

За даними правозахисників, під час акцій протесту у столиці Білорусі 17 жовтня було затримано 44 особи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Правозахисний центр "Вясна".

Судячи з наведеного списку, більшість із 44 затриманих – учасники студентського маршу.

Як повідомлялося, у Мінську в суботу, 17 жовтня, відбулися традиційний протестний жіночий марш, а також студентський «Марш молодості».

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий строк. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку акцій, за даними опозиції, були затримані понад 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинули.

Євросоюз ввів персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.