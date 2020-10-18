На Мальті запровадили обов’язковий масковий режим

Від сьогодні на Мальті набуває чинності норма про обов'язкове носіння захисних масок як у закритому, так і на відкритому просторі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

З цього дня використання масок стає обов’язковим завжди та всюди на Мальті, включаючи відкритий простір та всі робочі місця.

На тлі сплеску нових випадків коронавірусу протягом останніх днів уряд Мальти запровадив масковий режим, зазначивши, що штрафи для правопорушників (від 50 до 100 євро) почнуть діяти лише з 24 жовтня.

Також було вирішено, що бари та інші розважальні заклади відтепер зможуть працювати до 23:00.

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела, оголошуючи про нові обмежувальні заходи, зазначив, що уряд готовий збільшити розмір штрафів, якщо норми не буде дотримано, додавши, що "життя має продовжуватися для всіх, але кожен має поводитися відповідально ".

Як повідомлялося, станом на ранок 18 жовтня у світі зареєстровано 39 959 273 випадки коронавірусу, зокрема 1 114 633 летальні та 29 888 585 випадків одужання.

Фото: ANSA