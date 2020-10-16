На Мальті за добу на COVID-19 захворіли найбільше людей від початку пандемії
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані уряду Мальти.
З урахуванням нових інфікувань, загальна кількість активних випадків COVID-19 на території острівної держави вперше перевищила 1000. Від початку пандемії недуга забрала 45 життів.
Зауважимо, що попередній антирекорд було встановлено у середу, коли протягом доби виявили 111 нових випадків інфікування COVID-19.
Всього ж від початку пандемії у 4160 мальтійців було підтверджено COVID-19, й загалом проведено 289 594 тести.
Хоча експертна спільнота схиляє владу Мальти до вжиття рішучих заходів для сповільнення поширення нового коронавірусу, уряд відкидає повернення до жорсткого локдауну.
Нагадаємо: населення Мальти становить менш як 500 тисяч осіб.