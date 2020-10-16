На Мальті за добу на COVID-19 захворіли найбільше людей від початку пандемії

Упродовж минулої доби на Мальті було виявлено 112 нових випадків інфікування COVID-19, що стало рекордним показником від початку пандемії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на дані уряду Мальти.

З урахуванням нових інфікувань, загальна кількість активних випадків COVID-19 на території острівної держави вперше перевищила 1000. Від початку пандемії недуга забрала 45 життів.

Зауважимо, що попередній антирекорд було встановлено у середу, коли протягом доби виявили 111 нових випадків інфікування COVID-19.

Всього ж від початку пандемії у 4160 мальтійців було підтверджено COVID-19, й загалом проведено 289 594 тести.

Хоча експертна спільнота схиляє владу Мальти до вжиття рішучих заходів для сповільнення поширення нового коронавірусу, уряд відкидає повернення до жорсткого локдауну.

Нагадаємо: населення Мальти становить менш як 500 тисяч осіб.