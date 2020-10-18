У Словаччині за два тижні на коронавірус перевірять усіх дорослих

У Словаччині за два тижні на коронавірус перевірять усіх дорослих

Укрінформ
Словаччина планує протягом двох наступних тижнів перевірити на коронавірус усіх жителів, яким більше 10 років. Уряд уже замовив близько 13 мільйонів тестів.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович на пресконференції в Братиславі, передає Укрінформ з посиланням на DW.

За його словами, тестування населення віком від 10 років проводитимуть у наступні два тижні на вихідних - спочатку в регіонах з найбільшим поширенням COVID-19, а через тиждень, 31 жовтня і 1 листопада, протестують решту громадян. 

При цьому Матович зазначив, що тестування проводитимуть безкоштовно, однак не пояснив, чи буде воно обов'язковим, а чи добровільним.

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Зазначається, що до масового тестування залучать поліцію і військових. По всій країні буде відкрито близько 6 тисяч медичних дільниць, де жителі Словаччини (а це близько 5,5 мільйона осіб) зможуть зробити аналізи.

За словами прем'єра, для уникнення черг, тестування проводитимуть у певний проміжок - залежно від алфавітного порядку прізвищ.

Матович додав, що уряд готував цей план протягом трьох тижнів і вже замовив близько 13 мільйонів тестів.

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"Якщо нам це вдасться, ми зможемо стати зразком для наслідування для всього світу", - цитує словацького прем’єра DW. За його словами, детальна інформація про цю операцію має з'явитися після позачергового засідання уряду в неділю.

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