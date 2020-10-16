У Баку знову закривають метро через COVID-19

Метро в азербайджанській столиці Баку закриють на 14 днів через спалах коронавірусу (COVID-19) у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Media.az.

За інформацією Оперативного штабу при Кабінеті міністрів, метро призупинить пасажироперевезення з 00:00 19 жовтня до 6:00 2 листопада.

Закриття метро пов'язано з санітарно-епідеміологічною обстановкою в умовах спалаху COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у Баку з 31 березня по 20 квітня не працювало метро у зв'язку з особливим карантинним режимом, запровадженим для запобігання поширенню COVID-19.

Станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29 378 743 випадки одужання.