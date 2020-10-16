На межі бідності у США майже 8 мільйонів осіб

У США продовжує зростати рівень бідності через скорочення державної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За даними університетських дослідників, з травня майже 8 мільйонів американців опинилися на межі бідності.

Минулого тижня близько 900 тисяч осіб подали нові заявки на допомогу з безробіття - це найвищий показник з серпня.

Як зазначає видання, між політиками у Вашингтоні вже декілька місяців виникають розбіжності з приводу угоди про державну допомогу тим, хто втратили роботу на тлі пандемії коронавірусу, але переговори гальмують майбутні президентські вибори і суперечки навколо призначення нового верховного судді.

Цієї весни, коли через пандемію залишилися без роботи більш як 20 мільйонів американців, уряд США затвердив їм понад 3 трлн доларів грошової допомоги. На деякий час це допомогло і призвело до зниження рівня бідності, проте влітку показники знову почали зростати.

За підрахунками дослідників Колумбійського університету, станом на вересень рівень бідності становив 16,7%, у порівнянні з 15,3% у лютому і 14,3% у травні, найвищі показники спостерігаються серед неповнолітніх та меншин.