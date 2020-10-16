У Малі загинув миротворець ООН

Унаслідок наїзду транспортного засобу на міну у Малі загинув один миротворець ООН, ще один отримав важкі поранення.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на заяву миротворчої місії ООН у МАЛІ (MINUSMA).

Зазначається, що інцидент трапився у північно-східному регіоні країни Кідал. У ООН не назвали національність загиблого та пораненого миротворців.

“MINUSMA не вдасться залякати подібними нападами, ми залишаємося рішуче налаштованими підтримати народ та уряд Малі у їх зусиллях з повернення миру до країни”, - заявив спецпредставники Генсека ООН по Малі Магамат Салех Аннадіф.

Він додав, що відповідно до міжнародного законодавства, напади на миротворців ООН можуть становити воєнні злочини.

Нагадаємо: місію MINUSMA було розгорнуто у 2013 році для підтримки політичних процесів у Малі. Під час спроби державного перевороту бойовики у 2012 році взяли під контроль північ країни. За посередництва ООН у 2015 році між урядом Малі та різноманітними збройними угрупуваннями було укладено мир, який, однак не спромігся стабілізувати ситуацію в країні й насильство згодом поновилося.