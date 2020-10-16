Через коронавірус Європарламент проведе засідання у віддаленому форматі
Про це повідомив 15 жовтня у Tвіттері президент Європарламенту Девід Сассолі, передає власний кореспондент Укрінформу.
«З розчаруванням маю оголосити, що наступного тижня пленарне засідання не відбудеться у Страсбурзі, але ми проведемо його дистанційно», - написав спікер.
Сассолі зазначив, що епідеміологічна ситуація у Франції і Бельгії є дуже серйозною, і подорожувати не рекомендується.
«Але Страсбург залишається домом Європарламенту», - запевнив президент законодавчого органу ЄС.
I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.— David Sassoli (@EP_President) October 15, 2020
The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.
Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return.
Як відомо, пленарні засідання Європарламенту проходять у Страсбурзі та Брюсселі.