Через коронавірус Європарламент проведе засідання у віддаленому форматі

Через коронавірус Європарламент проведе засідання у віддаленому форматі

Укрінформ
Пленарне засідання Європарламенту наступного тижня пройде у віддаленому форматі через складну епідеміологічну ситуацію у Бельгії та Франції.

Про це повідомив 15 жовтня у Tвіттері президент Європарламенту Девід Сассолі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«З розчаруванням маю оголосити, що наступного тижня пленарне засідання не відбудеться у Страсбурзі, але ми проведемо його дистанційно», - написав спікер.

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Сассолі зазначив, що епідеміологічна ситуація у Франції і Бельгії є дуже серйозною, і подорожувати не рекомендується.

«Але Страсбург залишається домом Європарламенту», - запевнив президент законодавчого органу ЄС.

Як відомо, пленарні засідання Європарламенту проходять у Страсбурзі та Брюсселі.

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