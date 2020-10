Через коронавірус Європарламент проведе засідання у віддаленому форматі

Про це повідомив 15 жовтня у Tвіттері президент Європарламенту Девід Сассолі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«З розчаруванням маю оголосити, що наступного тижня пленарне засідання не відбудеться у Страсбурзі, але ми проведемо його дистанційно», - написав спікер.

Сассолі зазначив, що епідеміологічна ситуація у Франції і Бельгії є дуже серйозною, і подорожувати не рекомендується.

«Але Страсбург залишається домом Європарламенту», - запевнив президент законодавчого органу ЄС.

I regret to announce that next week's plenary will not take place in Strasbourg, but will be held remotely.



The situation in France and Belgium is very serious and travelling is not advised.



Strasbourg remains the home of @Europarl_EN and we will do everything we can to return.