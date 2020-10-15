"Тривалий ковід" може проявлятися одразу чотирма синдромами — вчені

Так званий «тривалий ковід», на який можна хворіти місяцями, може проявлятися в організмі людини у вигляді одразу чотирьох різних синдромів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні британського Національного інституту з дослідження здоров’я, повідомляє Sky News.

Зокрема, симптоми пацієнтів з коронавірусом, який триває більше семи місяців, можуть включати поєднання синдрому поствірусної втоми, синдрому постінтенсивної терапії, постійного ураження серця та легень та тривалого синдрому COVID.

Як відомо, зазвичай люди одужують після зараження вірусом COVID-19 протягом двох-трьох тижнів. Утім, хворі на «тривалий коронавірус» страждають від його проявів місяцями.

За інформацією дослідників, наразі близько 60 тисяч британців можуть бути хворими на «тривалий ковід».

Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померли 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.

Наразі в багатьох країнах світу фіксується повномасштабна друга хвиля пандемії та знову посилюються карантинні обмеження.

Фото: CTK Photo/Укрінформ