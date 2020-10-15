"Тривалий ковід" може проявлятися одразу чотирма синдромами — вчені

Укрінформ
Так званий «тривалий ковід», на який можна хворіти місяцями, може проявлятися в організмі людини у вигляді одразу чотирьох різних синдромів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні британського Національного інституту з дослідження здоров’я, повідомляє Sky News.

Зокрема, симптоми пацієнтів з коронавірусом, який триває більше семи місяців, можуть включати поєднання синдрому поствірусної втоми, синдрому постінтенсивної терапії, постійного ураження серця та легень та тривалого синдрому COVID.

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Як відомо, зазвичай люди одужують після зараження вірусом COVID-19 протягом двох-трьох тижнів. Утім, хворі на «тривалий коронавірус» страждають від його проявів місяцями.

За інформацією дослідників, наразі близько 60 тисяч британців можуть бути хворими на «тривалий ковід».

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Як повідомлялося, станом на 15 жовтня у світі 38 746 513 осіб захворіли на COVID-19, з них померли 1 096 881 людина, одужали 29 126 752.

Наразі в багатьох країнах світу фіксується повномасштабна друга хвиля пандемії та знову посилюються карантинні обмеження.

Фото: CTK Photo/Укрінформ 

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