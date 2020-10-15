Хворого COVID-19 Роналду спецлітаком повернули до Італії

Нападника італійського “Ювентуса” Кріштіану Роналду, який отримав позитивний результат тесту на COVID-19 під час виступу за португальську національну збірну, доставили спеціальним медичним літаком до Італії.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

“Роналду, який грає за контрактом у 31 млн євро грає за “Ювентус”, продовжить свій карантин з новим коронавірусом під опікою лікарів “Ювентуса”, - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа нагадує, що Роналду пройшов тест на COVID-19 ще у понеділок, однак його статус не оприлюднювався до вівторка, коли надійшли результати повторного аналізу. “На запит самого гравця, Кріштіану Роналду повернувся до Італії на борту медичного авіарейсу, погодженого відповідними органами охорони здоров’я. Він продовжить ізоляцію вдома”, - йдеться у поширеній заяві “Ювентуса”.

У команді додали, що Роналду почувається добре та не виявляє жодних симптомів. "Лікарі Ювентуса наглядатимуть за видужанням Роналду та його напарника Вестона Маккені, члена національної команди США. “Ювентус” у суботу повідомив, що Маккені також захворів на COVID-19”, - зазначає Сіньхуа.

Фото: © Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport /