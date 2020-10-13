Центральний нападник футбольного клубу «Ювентус» і капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду заразився коронавірусом.

Як передає Укрінформ із посиланням на АР, про це у вівторок заявили у Федерації футболу Португалії.

Зазначається, що Роналду, хоч і отримав позитивний результат тесту на коронавірус, почувається добре та не має симптомів хвороби.

Однак він пропустить матч 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА з національною командою Швеції 14 жовтня.