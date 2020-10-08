У ще 9-х гравців «Шахтаря» виявили коронавірус
Укрінформ
Нові випадки COVID-19 у складі чемпіона України.
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив про нові позитивні тести гравців донецького клубу на коронавірус.
«За результатами сьогоднішнього додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання коронавірусом серед 9 гравців і 9 співробітників «Шахтаря».
Всі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання і повернення в команду», - написав Палкін в фейсбуці.
Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус виявили у Андрія Пятова і Тараса Степаненка.