У ще 9-х гравців «Шахтаря» виявили коронавірус

Нові випадки COVID-19 у складі чемпіона України.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив про нові позитивні тести гравців донецького клубу на коронавірус.

«За результатами сьогоднішнього додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання коронавірусом серед 9 гравців і 9 співробітників «Шахтаря».

Всі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання і повернення в команду», - написав Палкін в фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус виявили у Андрія Пятова і Тараса Степаненка.