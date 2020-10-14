У Польщі під час знешкодження вибухнула найбільша бомба часів Другої світової

Найбільша бомба часів Другої світової війни, яку знайшли у Польщі, вибухнула під час спроби дайверів воєнно-морського флоту знешкодити її.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Знешкодження бомби почалося 13 жовтня. Із району біля каналу Піаст неподалік портового міста Свіноуйсьце, де вона лежала, евакуювали понад 750 осіб.

Бомба Tallboy, яку використовували Королівські повітряні сили Великої Британії, важила майже 5400 кілограмів і містила 2400 кілограмів вибухівки.

«Об’єкт можна вважати нейтралізованим, він більше не становить загрози», - сказав речник 8-ї прибережної оборонної флотилії Гжегож Левандовскі.

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Він додав, що дайвери перебували поза зоною небезпеки у момент вибуху. У місті стався витік скрапленого природного газу, проте, за словами речника, жодна людина не постраждала, а інфраструктура не зазнала пошкоджень.

Як зазначає агентство, канал Піаст з'єднує Балтійське море з річкою Одер на кордоні Польщі з Німеччиною. Бомбу Королівські повітряні сили Великої Британії скинули у 1945 році під час нападу на німецький крейсер Lutzow.

Фото: standard.co.uk