Канада протидіятиме «примусовій дипломатії» Китаю - Трюдо

Канада готова й надалі чинити супротив “примусовій дипломатії” Китаю та вимагати звільнення своїх незаконно затриманих громадян.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми й надалі працюватимемо із Китаєм з метою просування канадських інтересів та канадських виробників. Водночас ми рішуче налаштовані продовжити співпрацю із нашими союзниками, аби підхід Китаю до примусової дипломатії, довільні затримання ним двох громадян Канади й громадян інших держав не вважалися успішною тактикою”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що чинна зовнішня політика Китаю “внесла значне напруження у міждержавні відносини”. “Ми й надалі висловлюватимемо своє занепокоєння стосовно затриманих канадців, стосовно захисту прав людини у Гонконзі та провінції Чаншен, де проживають уйгури”, - зазначив прем’єр.

Трюдо додав, що Канада “продовжить разом із державами-однодумцями по всьому світу переконувати Китай, що його підхід до міжнародних відносин не є продуктивним ні для нього самого, ні для нас усіх”.

Як повідомлялося, після затримання минулого року у Канаді фінансового директора Huawei Менг Ванжу Китай заарештував двох канадців: підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга. Хоча Пекін завжди заперечував зв'язок між цими затриманнями, Канада вважає їх політично мотивованими й вимагає негайного звільнення своїх громадян. Підтримку Оттаві висловило багато країн, серед яких Німеччина, ЄС, США, Велика Британія та інші.

У червні прокуратура Пекіна звинуватила Майкла Ковріга у шпигунстві для отримання розвідувальних даних державної таємниці, а прокурори у місті Дандонг звинуватили Майкла Спейвора у шпигунстві на користь іноземної компанії й незаконної передачі даних, що становлять державну таємницю. На той момент обидва чоловіки перебували у китайських СІЗО вже впродовж 18 місяців.

Фото: CTV News