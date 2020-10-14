На півночі Ірану впав бойовий безпілотник однієї зі сторін, що воюють за Карабах

На півночі Ірану у провінції Ардебіль, що біля кордону з Азербайджаном, 13 жовтня впав бойовий безпілотник.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на IRNA.

Заступник губернатора провінції Ардебіль Бехруз Неда підтвердив інцидент. За його словами, аварія не завдала шкоди. Наразі ведеться розслідування, яке має пролити світло, якій з країн належить літальний апарат — Азербайджану чи Вірменії.

Суперечка щодо Нагірного Карабаху почалася в 1988 році та привела до військового конфлікту в 1992 році.

Нагадаємо: сторони домовились про припинення вогню за підсумками переговорів у Москві 10 жовтня. Перемовини тривали 10 годин. У результаті сторони зійшлися на чотирьох пунктах. Зокрема, перемир'я мало початись о 12:00 у суботу, 10 жовтня. Втім воно було зірване. У цьому Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного.

Згідно з даними ООН, з початку відновлення активних бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабасі й на прилеглих територіях загинули понад 50 цивільних осіб.

Фото: IRNA