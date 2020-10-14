Держдеп хоче обмежити вплив на зовнішню політику США з боку іноземних урядів

Іноземні уряди, зокрема Китай та Росія, намагаються вплинути на зовнішню політику США через американські аналітичні центри та інші експертні установи, які готують рекомендації для уряду та Конгресу Сполучених Штатів.

У цьому зв'язку Державний департамент США звернувся із закликом до таких установ розкрити всі джерела зовнішнього фінансування, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Держдепартамент підтримує тісні зв’язки з академічною спільнотою, аналітичними центрами та різними зовнішніми джерелами експертних знань... Однак ми пам’ятаємо, що деякі іноземні уряди, такі як Китай та Росія, прагнуть впливати на зовнішню політику США через лобістів, зовнішніх експертів та аналітичні центри", - заявив у вівторок держсекретар США Майкл Помпео.

При цьому він підкреслив, що робота таких експертних установ, особливо у сфері міжнародної політики, вимагає прозорості з їхнього боку щодо іноземного фінансування.

"Щоби захистити цілісність інститутів громадянського суспільства, Держдепартамент відтепер просить, аби аналітичні центри та інші організації, які працюють у сфері зовнішньої політики та бажають взаємодіяти з Держдепом, на своїх вебсайтах чітко розкривали інформацію про фінансування, яке вони отримують від урядів іноземних держав, включаючи державні чи дочірні організації", - йдеться в заяві Помпео.

Ця вимога не є обов'язковою згідно із законодавством США. Однак, як підкреслили в Держдепі Сполучених Штатів, вона однак буде враховуватися при подальшій взаємодії з експертними установами.